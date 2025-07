UniCredit sale al 20% dei diritti di voto in Commerzbank

UniCredit

Commerzbank

(Teleborsa) - Dopo aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni legali e regolamentari - comprese quelle della Banca Centrale Europea (BCE), dell'Autorità federale tedesca per la concorrenza (Bundeskartellamt) e della Federal Reserve (FED),hain, portando la propria quota in azioni e i relativi diritti di voto effettivi a circa il 20%.UniCredit intende convertire in azioni laposizione sintetica di circa il 9%, raggiungendo circa il 29% dei diritti di voto in Commerzbank.Con questi passi, UniCredit diventa ildi Commerzbank.