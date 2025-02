Banco BPM, utile 2024 in crescita del 52%. Dividendo totale di 1 euro

Banco BPM

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 1.920 milioni di euro, con una crescita del 52% rispetto al 2023. A livello adjusted, l'utile netto risulta pari a 1.691 milioni, con un incremento del 18% a/a. Ilsi attesta a 3.440 milioni, in crescita del 4,6% rispetto al dato del 2023. Leammontano a 2.003,8 milioni, in crescita del 4,4% per effetto della performance registrata nel comparto dei prodotti di risparmio (+9,8% rispetto al 31 dicembre 2023).Labancaria risulta pari a 132 miliardi, in incremento del 4,8% rispetto a fine 2023; la raccolta indiretta raggiunge 116,2 miliardi, in crescita di 10 miliardi; gli(costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 94,8 miliardi (95,3 miliardi lordi) con un volume di nuove erogazioni per 21,5 miliardi nell'esercizio.Per quanto riguarda la qualità del portafoglio, al 31 dicembre 2024 l'incidenza deisul totale dei crediti lordi si è ulteriormente ridotta al 2,8% dal 3,5% del 31 dicembre 2023. Ilrisulta in riduzione a 46 p.b. rispetto a 54 p.b.19 di fine anno 2023, pur garantendo significativi livelli di copertura dei crediti deteriorati.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea dei Soci il pagamento di unper azione di 0,60 euro, al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare complessivo di 909,1 milioni. Considerato anche l'acconto dividendi di 0,40 euro per azione già pagato il 20 novembre 2024, per un importo pari a 600,6 milioni, la remunerazione complessiva per l'esercizio 2024 è pari a 1,00 euro per azione (pari all'11,2%), per un controvalore pari a 1.509,1 milioni. Ilè pari a circa l'80% (rispetto al 67% del 2023).