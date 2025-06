Banche, riparte l'OPS di Unicredit su Banco BPM

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Riparte oggi l'offerta pubblica di scambio disu, dopo che era stata sospesa per 30 giorni dalla Consob.A Piazza Affari, le azioni della banca di Piazza Gae Aulenti cede lo 0,57% a 55,47 euro mentre l'istituto di Piazza Meda arretra dell'1,10% a 9,72 euro.Entrambi i titoli si allineano alla debolezza mostrata dall'intero listino milanese con gli investitori che guardano agli sviluppi in Medio Oriente dopo gli attacchi USA in Iran.Venerdì, 20 giugno, è arrivato il via libera "condizionato" della UE all'OPS, a patto che vengano soddisfatti gli impegni assunti da Unicredit con la cessione di 209 filiali nel Nord Italia. E dal momento che il 21 giugno è scaduto anche il periodo di sospensiva deciso da Consob, la Banca di Piazza Gae Aulenti ha fatto sapere che da oggi, lunedì 23 giugno, riprenderà in Borsa la raccolta delle adesioni.Ma resta il nodo del Golden Power e delle dure condizioni imposte dal governo, che rischia di far saltare tutto, come ribadito dall'Ad di Unicredit, Andrea Orcel, in una intervista a Repubblica.