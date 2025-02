Industria e inflazione: Urso annuncia progressi su Piombino ed Ex Ilva

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha evidenziato importanti sviluppi nel settore industriale e nella stabilità economica italiana durante l’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Trento.Urso, inoltre, ha annunciato laper il rilancio del polo siderurgico di Piombino. "Abbiamo affrontato e risolto crisi che duravano da oltre dieci anni. A Piombino, proprio poche ore fa, è stato sottoscritto l'accordo che realizzerà un", ha dichiarato il ministro, sottolineando il ruolo degli investimenti internazionali nel progetto.Parallelamente, Urso ha. "Il tasso di inflazione in Italia è il più basso tra tutti i grandi attori europei,. Quando siamo giunti al governo, era dieci volte superiore rispetto a oggi", ha affermato, attribuendo il risultato alle iniziative intraprese negli ultimi due anni.Infine, sul futuro dell: "Nelle prossime ore, verosimilmente già nella prossima settimana,quello che potrà diventare il più grande impianto siderurgico green d’Europa".