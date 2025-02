Appuntamenti macroeconomici: settimana del 24 febbraio 2025

(Teleborsa) -10:00: Indice IFO (atteso 85,9 punti; preced. 85,1 punti)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,4%)11:00: Prezzi consumo ex tabacco, mensile (preced. 0,4%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,4%)11:00: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 2,3%)14:30: Indice CFNAI (preced. 0,15 punti)16:30: Indice Fed Dallas (preced. 14,1 punti)00:50: Prezzi servizi, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,2%; preced. 0,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,3 punti; preced. 104,1 punti)16:00: Indice Fed Richmond (atteso -2 punti; preced. -4 punti)06:00: Leading indicator (atteso 108,9 punti; preced. 107,8 punti)08:00: Indice GFK (atteso -21,6 punti; preced. -22,4 punti)08:45: Fiducia consumatori, mensile (preced. 92 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,6%)16:00: Vendita case nuove (atteso 677K unità; preced. 698K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 3,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,63 Mln barili)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 1%)08:45: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,8%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)10:00: M3, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,5%)10:00: Fiducia consumatori (preced. 98,2 punti)10:00: Fiducia imprese (preced. 95,7 punti)11:00: Fiducia consumatori (preced. -14,2 punti)11:00: Fiducia economia (preced. 95,2 punti)11:00: Fiducia imprese (preced. -12,9 punti)11:00: Fatturato industria, mensile (preced. 1,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 3,1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2%; preced. -2,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 219K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,3%; preced. -5,5%)16:00: Vendita case in corso (preced. 74,2 punti)16:30: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -196 Mld piedi cubi)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,9%; preced. 3,7%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. -0,2%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. -1,6%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)08:00: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)08:45: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,7%)08:45: Consumi familiari, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,7%)08:45: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,4%)08:45: Occupazione, trimestrale (atteso -0,2%; preced. 0,2%)09:55: Tasso disoccupazione (preced. 6,2%)10:00: Bilancia commerciale extra UE (preced. 6,03 Mld Euro)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)11:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)