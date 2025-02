BPER in rally, assist da analisti

BPER

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,29%.A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di KBW. L'ufficio studi ha confermato il giudizio "Outperform" e rivisto al rialzo il target price a 8,75 euro dai 7,35 indicati in precedenza.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,76%, rispetto a +0,74% del).Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,011 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,765. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,257.