IBM acquisirà DataStax per crescere nell'intelligenza artificiale generativa

IBM

FedEx

Capital One

Home Depot

Verizon

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore informatico, ha, un fornitore di soluzioni di dati e intelligenza artificiale. La tecnologia di DataStax potenzierà il portafoglio di prodotti watsonx di IBM, accelerando l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, aiutando le aziende a sbloccare il valore da grandi quantità di dati non strutturati."Le aziende non possono realizzare il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale generativa senza la giusta infrastruttura:, sfruttano i dati non strutturati e forniscono una solida base per le applicazioni di intelligenza artificiale - afferma Dinesh Nirmal, Senior Vice President, IBM Software - DataStax possiede una profonda competenza in quest'area e condivide l'impegno incessante di IBM nel semplificare e scalare l'intelligenza artificiale generativa per l'azienda".Tra le centinaia di clienti di DataStax figurano. DataStax è statae ha sede a Santa Clara, in California.I dettagli finanziari della transazione non sono stati divulgati. Si prevede che l'acquisizionedel 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.