Tessile settore più a rischio default: importi erogati in calo dell'8%

(Teleborsa) - Ilsono fra i settorinel periodo più recente, non solo per l'andamento fiacco degli affari, ma anche per l’e per l'aumento dei. E' quanto emerge dall’sulle imprese che ha analizzato le metriche finanziarie del settore."Il settore si sta dimostrando uno dei comparti più fragili a causa del forte calo delle vendite influenzato da diversi fattori, tra cui una generalizzata riduzione del potere d’acquisto e mutamenti nelle scelte dei consumatori, nonché il ridimensionamento del mercato asiatico. Interessante notare come la crisi che sta interessando il settore non abbia solo impattato i segmenti più rivolti al mass market, ma anche il comparto del lusso tipicamente più resiliente agli andamenti dei cicli economici", afferma, CEO di CRIF Ratings.Prendendo in considerazione le società di capitali del(circa 26.000 aziende), l’Osservatorio rivela che,glihanno registrato unrispetto al pari periodo dell’anno precedente, in controtendenza con quello osservato a livello complessivo sulle imprese in Italia (+2%).che sta vivendo il settore è confermato anche dalcreditizia, conal 3,3% a giugno 2024 (+0,4 p.p. rispetto a dicembre 2023) e superiori alla media nazionale (2,5% a giugno 2024).Più in dettaglio, si evidenzia unaper il segmentoche registra un tasso di default del 4,4%. Seguono il segmento, con un tasso di default del 3,3%, e quelloe prodotti tessili con un 2,1%.