Inwit: nel 2024 utile e ricavi in crescita, aumenta cedola

INWIT

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane () chiude il 2024 cona 1,036 miliardi di euro, in aumento del 7,9% rispetto al 2023. L'si attesta a 353,8 milioni di euro, in crescita del 4,2%l, mentre l' ebitda è pari a 946,7 milioni di euro, in crescita del 7,7%, con margine sui ricavi stabile al 91,4%.Gliindustriali del periodo sono stati pari a circa 316 milioni di euro.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti convocata per il 15 aprile la distribuzione di un, relativo all'esercizio 2024 e inclusivo dell'utilizzo di parte delle riserve disponibili, pari ad 0,5156 euro per in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente, per un importo massimo pari a 480 milioni di euro.Quanto alInwit prevede nel periodo investimenti per circa 1,5 miliardi di euro, di cui circa 600 milioni nel periodo 2025-2026. E' previsto poi un miglioramento della remunerazione degli azionisti. Il dividendo per azione è previsto in crescita del 7,5% l'anno fino al 2026 (pagamento atteso nel 2027), confermando la precedente dividend policy. Successivamente si prevede un dividendo per azione in crescita media annua di almeno il 5% fino al 2030.Inoltre, dopo il primo piano da 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, sarà proposto agli azionisti di approvare un, da eseguirsi anche in più tranche, per un importo massimo pari a 400 milioni di euro, da concludersi entro 12 mesi dall'approvazione assembleare.Proposto anche un pagamento di un dividendo straordinario, a novembre 2025, nella misura di 0,2147 euro per azione, per un importo massimo di 200 milioni di euro.