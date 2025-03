Prysmian scende in Borsa con Jefferies che taglia target price

Prysmian

Jefferies

Prysmian

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, che soffre anche l'abbassamento delper azione dai precedenti 80 euro da parte degli analisti diPeggiora la performance di, con un, portandosi a 55,6 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 55,03 e successiva a quota 54,47. Resistenza a 56,07.