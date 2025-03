Mundys nella "A-list" di CDP, massimo livello per rating di sostenibilità

Salesforce

(Teleborsa) -e viene anche premiata con il(CDP) per gli importanti investimenti effettuati in efficienza energetica e decarbonizzazione. L'organizzazione internazionale di riferimento per la valutazione delle performance climatiche e ambientali delle aziende ha confermato anche quest'anno il Gruppo, riconoscendo la sua leadership in termini di sostenibilità ambientale.Questa valutazione testimonia infattinell'ambito di una strategia di decarbonizzazione che include- illuminazione a LED, elettrificazione flotte, punti di ricarica di auto elettriche, impianti solari, sostituzione sistemi di riscaldamento e raffreddamento - finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.Iniziative che hanno attivatonell'efficienza e nella transizione energetica delle infrastrutture, consentendo a, in qualità di holding, di posizionarsi, ottenendo ilsu una scala che va da "D-" ad "A" su una platea diIl risultato ottenuto è parte di unche include ladegli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ricevuta dalla, il coinvolgimento asul tema della decarbonizzazione del settore trasporto enella propria strategia di finanziamento.Mundys è stataper promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione delle attività economiche lungo tutta la catena del valore, ponendosi obiettivi chiari e concreti, come l’azzeramento delle emissioni nette dirette (Scope 1 & 2) entro il 2040.Il riconoscimento arriva dopo la recente, gestito dalla controllata Aeroporti di Roma, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo aeroportuale europeo.ad un progetto innovativo diche punta perdi carbonio nel settore del. Il progetto vuole trasformare e rendere più sostenibile un settore industriale che genera valore sui territori, puntando sue sulla forza della domanda collettiva.Si tratta di un(Sustainable Aviation Fuel), il carburante ecologico a basse emissioni di CO2, che punta proprio sull'adozione collettiva di almeno il 60% delle compagnie aeree. Grazie al meccanismo Book & Clain, le aziende potrannoe rivendicarne i benefici ambientali, evitando il double counting (doppio conteggio delle riduzioni di emissioni di gas serra), contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici senza compromettere l’efficienza operativa.– un’alleanza tra acquirenti – definirà le specifiche necessità del mercato attraverso una, stimolando così i produttori ad adottare tecnologie più sostenibili.