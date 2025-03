Stellantis, S&P declassa rating a "BBB" per prospettive sui margini deboli

Stellantis

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha declassato ilsu, colosso italo-francese dell'automotive, da "BBB+" a "", confermando il rating di breve termine "A-2".L'agenzia di rating evidenzia che il 26 febbraio 2025, Stellantis ha fornito unasugli utili per il 2025 che prevede un miglioramento limitato della redditività rispetto a un margine EBITDA rettificato da S&P Global Ratings di circa il 6% nel 2024, accompagnato da un free cash flow operativo (FOCF) negativo.Inoltre, S&P prevede che la riduzione dei prezzi in Nord America a fine 2024 e le difficoltà di accesso al credito per i consumatori, sia in Nord America che in Europa, limiteranno la capacità di Stellantis di aumentare significativamente i volumi e migliorare i margini in questi mercati. A ciò si aggiungono ulteriori pressioni sugli utili derivanti daisulle importazioni da Messico e Canada.L'riflette la view di S&P che Stellantis riesca a mantenere le proprie quote di mercato in Nord America e in Europa, registrando un margine EBITDA rettificato ben superiore all'8% dal 2026, con un rapporto FOCF/fatturato pari almeno al 3% e una posizione finanziaria netta positiva.