Ferragamo crolla in Borsa dopo utile operativo adjusted 2024 più che dimezzato

(Teleborsa) -per il titolo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo che ieri sera ha comunicato i risultati del 2024.La società, che è alla ricerca di un nuovo CEO dopo le dimissioni di Marco Gobbetti, ha chiuso il 2024 con undi 35 milioni di euro (più che dimezzato rispetto ai 79 milioni di euro positivi dell'esercizio 2023); includendo l'effetto negativo dell'Impairment Test pari a 84 milioni di euro, il risultato operativo risulta negativo per 49 milioni di euro. Laè stata di 68 milioni di euro (rispetto ai 26 milioni di euro positivi del 2023).per eccesso di ribassi, mostra prezzi allineati a 6,435 euro, per una discesa del 14,37%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 6,173 e successiva a quota 5,912. Resistenza a 6,958.