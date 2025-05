Plenitude (Eni), utile adjusted sale a 311 milioni di euro nel 2024

Eni

(Teleborsa) -(ex Eni gas e luce) ha chiuso ilcon undi 604 milioni di euro e undi 311 milioni di euro, in aumento rispettivamente del 17% e del 41% rispetto al 2023. I risultati ottenuti sono in linea con la crescita della società, che nel 2024 ha superato i 4 GW di capacità installata, con oltre 10 milioni di clienti nel settore retail e oltre 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici."Plenitude ha raggiunto anche quest’anno solidi risultati economici, con un EBITDA di oltre 1 miliardo di euro, accompagnato da un’importante crescita operativa - ha commentato l'- Vogliamo continuare a lavorare con impegno secondo il distintivo modello di business di Plenitude che affianca alla redditività degli investimenti i propri obiettivi di sostenibilità: una sinergia vincente per la transizione energetica".Plenitude, Società Benefit controllata da, è attiva in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e una rete capillare di punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, l'azienda punta a raggiungere oltre 11 milioni di clienti e 10 GW di capacità rinnovabile.