Vola Broadcom dopo i conti

Broadcom

Nasdaq 100

società tech statunitense

(Teleborsa) - Prepotente rialzo perche mostra una salita bruciante del 6,83% sui valori precedenti, dopo aver annunciato un outlook sopra le attese degli analisti grazie a un primo trimestre in netta crescita, per la società statunitense che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 187,2 USD con area di resistenza individuata a quota 194,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 182,6.