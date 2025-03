WIIT, TP ICAP Midcap conferma Buy in attesa dei conti

WIIT

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la) e ilper azione, upside potenziale del 43%) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, in attesa dei conti che saranno presentati domani (11 marzo).Le attese degli analisti sono:+ 25% YoY (contributo DD% da acquisizioni in Germania e Svizzera nel 2024),+12% YoY e ND di circa 209 milioni di euro (-1 milione rispetto al 1H25).TP ICAP Midcap ricorda che, durante il 2024, WIIT ha. In particolare: (1) GEC Cloud & Edge BU - Business Unit di German Edge Cloud (regione di Francoforte) acquisita dal Gruppo Friedhelm Loh. Le sinergie previste di questa operazione sono di circa 3 milioni all'anno, con un impatto più visibile dal 2025 (fatturato 2023 9,2 milioni); (2) Michgehl & Partner - fornitore tedesco di soluzioni cloud per il settore legale. Le sinergie previste sono di circa 1 milione e il fatturato stimato per il 2024 è di 4,5 milioni; (3) Econis - Con sede nella regione di Zurigo (principalmente nella Svizzera tedesca), attiva nel cloud privato e nei servizi gestiti, con clienti nei settori bancario, sanitario e manifatturiero. Fatturato totale 2023 di 31 milioni, sinergie previste di circa 4 milioni all'anno, derivanti da riduzioni del personale e miglioramenti nell'efficienza dei costi di acquisto e dei fornitori esterni.