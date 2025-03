Ariston acquista DDR Heating ed entra nel mercato USA dei componenti elettrici

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha, un'azienda statunitense specializzata nella produzione di riscaldatori elettrici tubolari per applicazioni professionali e industriali. L'operazione di crescita esterna, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, rappresenta un traguardo significativo per la Divisione Componenti di Ariston Group - Thermowatt, aprendo le porte al mercato nordamericano dei componenti.Situata ad Allegan, Michigan, DDR serve una clientela fedele attraverso due marchi di rilievo: Electro-Heat e TruHeat. La maggioranza della base clienti e fornitori di DDR si trova negli Stati Uniti. Nel 2024, DDR ha generato un"Siamo entusiasti di accogliere DDR all'interno di Thermowatt e di Ariston Group - ha dettodi Ariston Group - Nell'ultimo decennio, abbiamo registrato una crescita significativa nel settore professionale e industriale, che è diventato un pilastro chiave della nostra Divisione Componenti. Questa acquisizione testimonia la nostra ambizione di accelerare ulteriormente questa crescita".