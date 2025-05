Ariston, joint venture con Lennox per crescere negli scaldacqua in Nord America

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, e, leader nordamericano nelle soluzioni climatiche innovative, hannoLa joint venture favorirà la crescita delle vendite di scaldacqua di Lennox e Ariston Group attraverso i. A partire dal 2026, gli scaldacqua a marchio Lennox saranno venduti tramite i negozi Lennox, sia attraverso il loro canale diretto che i distributori. Ariston Group, tramite la sua sussidiaria Ariston USA, continuerà a servire i propri clienti con i propri marchi e sui propri canali distributivi."Ariston Group è entrato nel mercato nordamericano, il più grande mercato di scaldacqua al mondo, nel 2016, consolidando la propria presenza attraverso tre acquisizioni e individuando in questo mercato una priorità strategica per la propria crescita profittevole - ha dichiaratodi Ariston - Siamo lieti di annunciare questo nuovo capitolo con Lennox, un leader riconosciuto sul mercato. Questa joint venture ci consente anche di rafforzare la nostra presenza commerciale e i nostri marchi attraverso l'alleanza con un affermato partner nordamericano. Siamo orgogliosi di essere i fornitori di Lennox per le soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per l'acqua calda".La nuova joint venture si chiamerà Ariston Lennox Water Heating North America e sarà operativa al completamento di tutte le condizioni previste nell'accordo. Ariston USA possiederà il 50,1% della joint venture, mentre Lennox deterrà il restante 49,9%. La leadership della joint venture sarà nominata congiuntamente da Ariston Group e Lennox.