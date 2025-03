General Motors userà prodotti AI di NVIDIA per automatizzare veicoli e fabbriche

General Motors

(Teleborsa) -, storica casa automobilistica statunitense, e, colosso dei chip, hanno annunciato cheutilizzando intelligenza artificiale, simulazione e calcolo accelerato.Le aziende lavoreranno insieme perutilizzando piattaforme di calcolo accelerate NVIDIA, tra cui NVIDIA Omniverse con NVIDIA Cosmos, per addestrare modelli di produzione di intelligenza artificiale per ottimizzare la pianificazione e la robotica di fabbrica di GM. GM utilizzerà anche prodotti NVIDIA per l'hardware di bordo per futuri sistemi avanzati di assistenza alla guida."GM ha una partnership di lunga data con NVIDIA, sfruttando le sue GPU in tutte le nostre operazioni - ha affermato- L'intelligenza artificiale non solo ottimizza i processi di produzione e accelera i test virtuali, ma ci aiuta anche a costruire veicoli più intelligenti"."L'era dell'intelligenza artificiale fisica è arrivata e, insieme a GM, stiamo trasformando i trasporti, dai veicoli alle fabbriche in cui vengono realizzati - ha affermato- Siamo entusiasti di collaborare con GM per creare sistemi di intelligenza artificiale su misura per la loro visione, la loro abilità e il loro know-how".GM ha investito nelle piattaforme GPU NVIDIA per la formazione di modelli di intelligenza artificiale in vari ambiti, tra cui simulazione e convalida. La collaborazione tra le aziende si estende ora alla trasformazione della progettazione e delle operazioni degli impianti automobilistici. GM utilizzerà inoltre la piattaforma NVIDIA Omniverse per, consentendo test virtuali e simulazioni di produzione per ridurre i tempi.