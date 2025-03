Sicer, completato buy-out degli imprenditori con supporto di Ardian

UniCredit

(Teleborsa) - Gli imprenditori e i manager di Sicer, Gianfranco Padovani (Presidente Esecutivo), Giuliano Ferrari (CEO) e Marco Eumenidi (Direttore Commerciale), hanno, società italiana attiva nella produzione di rivestimenti speciali per la decorazione ceramica di alta gamma, insieme ad Ardian, una delle principali società di investimento private a livello mondiale.Fondata nel 1993 e con sede a Fiorano Modenese, Sicer è specializzata nello sviluppo e nella produzione di rivestimenti innovativi e ad alte prestazioni, tra cui fritte, smalti, graniglie e inchiostri. Questi prodotti sono essenziali per il trattamento superficiale delle piastrelle ceramiche di alta gamma, migliorandone la durata, la resistenza e l'estetica. Con siti produttivi in Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico, India e Indonesia, Sicer ha chiuso il 2024 con unL'investimento di Ardian mira a supportare Gianfranco Padovani, Giuliano Ferrari e Marco Eumenidi, che nel contesto della transazione hanno reinvestito significativamente per acquisire unain Sicer.La transazione è stata finanziata da un pool di banche composto da, BNLItalia, che è anche banca agente dell'operazione.L'investimento di Ardian aiuterà Sicer a consolidare il proprio posizionamento nel mercato europeo e aimportanti come gli Stati Uniti e l'India.