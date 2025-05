Somec, ok ad AuCap da 6,1 milioni di euro riservato ad azionista di controllo per rafforzamento

Somec

BNP Paribas

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, haa pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo pari a, comprensivo di sovrapprezzo.L'Aumento di Capitale in Natura si inserisce nelladel Gruppo e nell'ambito dell'accordo modificativo del contratto di finanziamento in essere tra Somec e BNL. L'efficacia di tale accordo, formalizzato in data 27 marzo 2025 è stata espressamente subordinata, in via risolutiva, al perfezionamento dell'Aumento di Capitale in Natura entro il 30 giugno 2025.L'Aumento di Capitale in Natura èdella società, Venezia S.p.A., e sarà liberato da quest'ultima mediante conferimento in natura del contratto di leasing attualmente in essere tra VIS e BCC Leasing, relativo all'immobile adibito a sede principale della società, attualmente concesso in locazione da VIS a Somec.L'Aumento di Capitale in Natura prevede l'emissione di complessive 381.875 azioni ordinarie, prive di valore nominale, corrispondenti al 5,53% del capitale di Somec ante aumento, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, alper azione. La congruità del prezzo di emissione è stata attestata dalla società di revisione.