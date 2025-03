Prysmian, accordo con N-Sea per protezione e riparazione dei cavi sottomarini

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha, un'azienda olandese che fornisce soluzioni sottomarine integrate per la manutenzione e le riparazioni dei cavi sottomarini in tempi rapidi. Questa accordo completa l'offerta di Prysmian, integrando i propricon le capacità di Inspection, Maintenance e Repair (IMR), lanciando sul mercato una soluzione per i cavi sottomarini.Grazie a questo accordo, Prysmian è l'unico player ad avere una"Negli ultimi mesi è emerso con chiarezza quanto siano fondamentali i cavi sottomarini: sono essenziali per la nostra sicurezza energetica e per le connessioni digitali globali - ha commentato- La Commissione Europea ha richiesto una soluzione, e siamo orgogliosi di essere gli unici in grado di fornire una risposta che comprende monitoraggio, manutenzione e riparazioni in tempi rapidi. Non c'è nessun altro come Prysmian, e siamo entusiasti di collaborare con i nostri clienti per implementare un servizio che diventerà essenziale per ogni infrastruttura di cavi sottomarini a livello mondiale".