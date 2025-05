Prysmian estende accordo di fornitura di alluminio low-carbon di Alcoa fino a 2026

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, e, multinazionale statunitense che produce alluminio, hanno. La partnership prevede anche l'impiego di camion elettrici per il trasporto di EcoLum dal magazzino di Alcoa a Rotterdam allo stabilimento di Prysmian a Delft, nei Paesi Bassi.Questo accordo garantirà a Prysmian l'in un contesto globale sfidante e di domanda crescente di questo metallo. L' alluminio EcoLum di Alcoa viene prodotto con un livello di emissioni di gas serra pari ad un terzo della media del settore e verrà utilizzato nei conduttori dei cavi per realizzare i vari progetti di elettrificazione sostenuti da Prysmian in tutta Europa."Poiché la domanda di soluzioni sostenibili ed ecologiche continua ad aumentare, garantire l'approvvigionamento di alluminio low-carbon è essenziale per sostenere la transizione e la sicurezza energetica in Europa - ha dichiarato- Le nostre partnership strategiche con fornitori chiave come Alcoa, ci consentono di affrontare efficacemente le attuali sfide geopolitiche e globali, garantendo il continuo raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità e soddisfando le richieste del mercato".