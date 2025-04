Dazi USA, Urso invita alla cautela: evitare escalation

(Teleborsa) - "In un mondo sempre più caotico occorreed è quello che chiediamo alla nostra Ue. Aspettiamo le decisioni di Trump perché spesso ha detto delle cose e fatto altre. Aspettiamo le decisioni e prepariamo la nostra risposta, ma". Lo ha detto ilintervistato da Skytg24."Se agiamo con contromisure, ha detto riferendosi all'Ue,. La soluzione non è quella di reagire meramente creando una escalation nella guerra commerciale che avrebbe solo perdenti, ma quello di avere una politica strategica più ampia creando nuovi accordi bilaterali, per esempio con l'India".Il concetto viene ribadito dal ministro Urso anche in un'intervista al Corriere della Sera: "Dobbiamo scongiurare l'escalation che accrescerebbe il danno. Bene fa la Commissione europea a riflettere prima di reagire".Secondo il titolare del dicastero "ci vuole più fantasia nel reagire con altri strumenti che non siano solo i dazi. Èche restituisca competitività alle nostre imprese e tenga conto dei nuovi fattori geopolitici". In Italia "anche noi siamo preoccupati, ma non rassegnati. La politica commerciale è competenza esclusiva della Commissione a cui chiediamo cautela, responsabilità e lungimiranza"."Tocca alla Commissione agire sul piano commerciale con. Ma soprattutto realizzando una vera politica industriale che restituisca competitività alle imprese europee, tutelando il mercato interno, con l'obiettivo della autonomia strategica su energia e materie prime critiche, tecnologia green e digitale. È l'Italia che si è mossa per prima ed ora catalizza le alleanze necessarie. Ma occorre fare in fretta", conclude Urso.