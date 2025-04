PNRR, Fitto: gli Stati rispettino impegni in vista scadenza 2026

(Teleborsa) - "Vorrei concludere dicendo che, mentre alcuni Stati membri hanno già erogato più di due terzi del loro contributo finanziario, altri stanno procedendo più lentamente e hanno appena presentato la loro prima richiesta di pagamento. Ciò dimostra la differenza nella velocità di attuazione" Così il, al Parlamento Europeo di Strasburgo, nelle sue conclusioni, ha fatto il punto sull'attuazione del(PNRR) insieme al Commissario all'EconomiaNel 2025, ha detto Fitto, sarà fondamentale che tutti gli Stati membri rispettino i propri impegni in vista della scadenza del 2026. L'RRF è un'iniziativa europea congiunta. Ed è importante migliorare le sinergie e garantire la coerenza con la politica di coesione. Per farne un successo comune, dobbiamo garantire che nessuno venga lasciato indietro"."Entro la fine del 2024,. Si tratta di un traguardo importante, ha sottolineato Fitto, durante l'audizione alle commissioni congiunte del Pe Econ e Budget. Più precisamente, ha aggiunto, con un totale di 306,2 miliardi di euro erogati,(47%) dell'importo totale del sostegno impegnato nell'ambito del Recovery Fund". Gli Stati membri "hanno solo 18 mesi per raggiungere i circa 5mila target milestone, è importante accelerare., ma dobbiamo ricordare che il margine di manovra si sta assottigliando. Tutti i target e i milestones devono essere raggiunti entro agosto 2026".