TIM, upgrade a Outperform da Exane BNP Paribas

Telecom Italia

BT

Swisscom

United Internet

Telecom Italia

(Teleborsa) - Exane BNP Paribas ha migliorato lasu, colosso italiano delle telecomunicazioni, a "" da "Neutral". La revisione del giudizio è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, dove - tra le altre cose - è segnalato un upgrade a "Neutral" per, un downgrade a "Neutral" pere a "Underperform" perIn una seduta euforica per i mercati europei, spicca il volo, che si attesta a 0,3 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,3049 e successiva a quota 0,3182. Supporto a 0,2916.