d'Amico, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 8,4 euro precedenti) ilsu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 78%.Gli analisti scrivono che, negli ultimi mesi, DIS ha lavorato per ampliare la propria copertura contrattuale a termine, al fine di aumentare la visibilità degli utili nell'attuale contesto macroeconomico. I. Intesa nota tuttavia che alcune inefficienze commerciali legate ai dazi statunitensi, come la modifica delle rotte e il potenziale aumento delle tonnellate-miglia (ad esempio a causa di importazioni/esportazioni in località più distanti), potrebbero potenzialmente sostenere tariffe di trasporto più elevate.Nonostante lo scenario meno positivo in termini di tariffe di trasporto rispetto al 2023-24, Intesa ritiene che l'azienda sia ben posizionata in un mercato di riferimento supportato da fondamentali a lungo termine, facendo leva anche sulla sua(indebitamento netto pre-IFRS 16/FMV di circa il 10%).