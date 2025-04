Cucinelli conclude il programma di buyback

Brunello Cucinelli

il re del cachemire

(Teleborsa) -ha comunicato di averdeliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2024 e con avvio deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2024, già oggetto di informativa.La Società comunica di aver complessivamente acquistato, nel periodo compreso fra il 12 dicembre 2024 e il 29 aprile 2025, n. 123.500 azioni ordinarie proprie, corrispondenti allo 0,1816% delle 68.000.000 azioni componenti il capitale sociale, per un controvalore complessivo, commissioni escluse, di euro 13.251.491,10.Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell’intermediario abilitato Mediobanca. Cucinelli ha sottolineato che all’avvio del Programma la Società non deteneva azioni proprie.La Società ha dato istruzioni per il trasferimento ai beneficiari del "Piano di Stock Grant 2022-2024" di tutte le 123.500 azioni acquistate in esecuzione del Programma.Sul listino milanese, oggi, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,89%.