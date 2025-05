Sicily by Car, a giugno due nuove aperture internazionali a Palma di Maiorca e Porto

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società italiana dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’apertura di due nuovi uffici operativi in Spagna ed in Portogallo, rispettivamente aed aNel mese di giugno 2025, Sicily by Car inaugurerà le: all'Aeroporto di Porto – secondo scalo del Portogallo per numero di passeggeri, con una flotta di circa 250 vetture, e all'Aeroporto di Palma di Maiorca – terzo aeroporto per traffico in Spagna, con una flotta di circa 400 vetture. Le flotte delle nuove sedi includeranno una vasta gamma di veicoli, tra cui anche modelli a 7 e 9 posti. Sarà inoltre attivo ungratuito per il trasporto dei clienti dall'aeroporto agli uffici di noleggio, situati in prossimità degli scali."Con queste nuove aperture, Sicily by Car consolida la propria posizione tra i principali player del noleggio auto in Europa e conferma il percorso di crescita costante sul mercato internazionale – ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car – Stiamo lavorando, e lavoreremo nel prossimo futuro, a nuove opportunità di sviluppo secondo quello che è sempre stato il nostro modello di business vincente".