Auto, le Case tedesche trattano con gli Usa un accordo sui dazi

(Teleborsa) -stanno trattando direttamente con l'amministrazione Usa per trovare un. È quanto sostiene Reuters che ha riportato come le principali Case automobilistiche tedesche stiano provando a convincere Washington a ridurre le tariffe per le loromettendo sul piatto investimenti e potenziali esportazioni dagli Usa e puntando ad un accordo già per giugno.Una delle fonti citate dall'agenzia di stampa ha riferito infatti che le case automobilistiche tedesche potrebbe ottenere deiper le auto che esporteranno dagli, crediti che potrebbero essere poi dedotti dai dazi doganali.