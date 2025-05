Prysmian, Battaini: solidi margini insieme a un'eccellente generazione di cassa

Prysmian

(Teleborsa) - "Prysmian ha chiuso il primo trimestre dell'anno con. In questo trimestre abbiamo condiviso anche i nostri obiettivi di medio termine al Capital Markets Day lo scorso marzo, definendo la direzione per una crescita organica sostenuta dalla nostra evoluzione di lungo termine da produttore di cavi a fornitore di soluzioni". Lo ha affermatodi, commentando i risultati del primo trimestre 2025 "Questi risultati confermano i continui progressi compiuti verso gli obiettivi del CMD, come dimostrato dall'eccellente performance del business Transmission e dal costante miglioramento di Digital Solutions, che beneficerà anche dell'acquisizione di Channell, il cui closing è previsto entro il secondo trimestre - ha aggiunto - I risultati raggiunti ci permettono inoltre di confermare la guidance per il 2025, nonostante lo scenario macroeconomico incerto, rimanendo".