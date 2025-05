TIM, Labriola: possibile deal con Iliad, con Wind più complesso per Antitrust

TIM

(Teleborsa) - "Stiamo sperimentando a livello europeo un approccio completamente differente sul consolidamento. Tutti stanno capendo che la sostenibilità dell'industria dipende dal rinnovo delle frequenze e dalla fusione tra diversi operatori. Siamo, ma non sarebbe un incubo per noi se ci fosse invece un consolidamento tra Wind e Iliad. Nel frattempo continuiamo a lavorare sui nostri risultati". Lo ha affermato il CEO di, Pietro Labriola, nella conference call con la comunità finanziaria sul primo trimestre 2025 A una domanda su una possibile operazione tra, ha risposto: "Sarebbeperché la somma aumenterebbe la quota di mercato al 40-50% sia sul fisso che sul mobile, per cui sarebbe impossibile avere l'approvazione da parte dell'Antitrust.. Se si crea un JV non c'è necessità di avere un investitore finaziario o equity perche non abbiamo bisogno di ulteriori fondi".In merito alle indiscrezioni di stampa su una partnership connel, Labriola ha detto che per ora è "fantascienza". "Abbiamo partnership con grossi player che non sono secondi a nessuno" (il riferimento è all'accordo con Google, ndr). Il multi cloud sarà la strategia futura, quindi siamo".A chi gli chiedeva se TIM può avere vantaggi dal prospettato aumento delle spese per la difesa a livello europeo, ha risposto: "La nostra società è la meglio posizionata per ottenere ulteriori vantaggi in questo campo. Parliamo anche di cybersecurity e qui siamo uno dei leader in Italia. Tutti stanno scoprendo l'importanza dele noi siamo il player più avanzato per gestire questo: potrebbe essere un".Labriola ha sottolineato che il gruppo è "sempre meno un pure consumer player". "Il consumer era il business per cui tutti ci guardavano ed è anche quello più facilmente pronosticabile - ha detto - mentre TIM Enterprise è un business che guarda alle grandi corporate e c'è anche il cloud., è una cosa importante da considerare nel medio e lungo termine".