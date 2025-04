Pietro Labriola è il nuovo Presidente di Asstel per il biennio 2025-2027

(Teleborsa) - Il, riunitosi oggi, ha designato. Il prossimo 29 maggio il Consiglio si riunirà nuovamente per definire la composizione della squadra che affiancherà il Presidente designato. L’intero assetto sarà poi sottoposto al voto dell’Assemblea dell’Associazione, convocata per il 17 giugno 2025.Labriola è attualmente, ruolo che ricopre per il secondo mandato consecutivo. Da aprile 2024 è anche membro del Comitato Sostenibilità dell’azienda. Vanta una consolidata esperienza nel settore: è parte del board di GSMA, del Consiglio Generale di Confindustria con delega alla Transizione Digitale, Vicepresidente di Asstel e rappresentante TIM presso Aspen Institute Italia. Inoltre, fa parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Europeo di Oncologia.La suaè stata riconosciuta da prestigiosi premi: nel 2023 ha ricevuto l’Ordem do Rio Branco dal governo brasiliano per il ruolo strategico di TIM in Brasile, dove ha guidato la filiale dal 2015, prima come Chief Operating Officer e poi come CEO. Sotto la sua guida, TIM Brasil ha completato l’acquisizione di Oi e ottenuto licenze 5G, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo digitale del Paese. Labriola è stato inoltre nominato Best CEO-Small&Mid Cap da Institutional Investor nel 2023 e 2024 e ha ricevuto il Rio Leaders Award da Lide.Nel, ha ricoperto ruoli apicali nel marketing e nella trasformazione del business. In precedenza, ha lavorato per Infostrada, Boston Consulting Group, Cable&Wireless e France Telecom. Pietro Labriola è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bari e ha conseguito un Master in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis, Parco Scientifico Tecnologico di Bari.