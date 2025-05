Savona (Consob): su Unicredit decisione collegiale, se non gradito vado via

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) - La"èche lavora con gli uffici, con l'ufficio legale, l'ufficio degli emittenti, l'ufficio della trasparenza del mercato, e quindi il risultato è la somma di tutte queste riflessioni". Lo ha detto il presidente della Consob,a, in merito alla delibera della Commissione che ha portato alla sospensione per 30 giorni dell'OPS disu, con quest'ultima che ha giudicato il provvedimento "abnorme e di assoluta gravita".Sono ". Io vado via quando a un certo punto non sono più gradito, questo in tutte le istituzioni", ha detto Savona a chi gli chiedeva delle critiche da parte di alcuni esponenti politici e di una presunta irritazione del Governo dopo la delibera assunta dall'Authority."Ho un'età tale che la saggezza incombe, significa che uno", ha aggiunto Savona, a margine di una iniziativa del Festival dell'Economia di Trento.