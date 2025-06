DBA Group, EnVent alza target price e conferma Outperform

DBA Group

(Teleborsa) -ha alzato il target price sua 5 euro per azione (da 4,55 euro), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture.Confermata la raccomandazione "Outperform" visto l'upside potenziale del 24%.Gli analisti citano la cessione del 70% di Actual IT , firmata da DBA Group, per un corrispettivo di 15,75 milioni di euro, pari a 9 volte il rapporto EV/EBITDA.Il ricavato della cessione, spiegano, "trasformerebbe l'indebitamento netto di DBA per l'esercizio 2024 di 9,2 milioni di euro in una liquidità netta proforma di 5,2 milioni di euro".