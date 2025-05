(Teleborsa) -

Slancio per il petrolio che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso del derivato sul metallo giallo.



L'oro nero avvia a quota 62,91 con un miglioramento di 1,05 dollari per barile rispetto alla chiusura precedente. Debole il future sull'oro che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 3.271,65, dopo un avvio a 3.289,76.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)