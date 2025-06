Unicredit, Orcel: "Probabilità di portare avanti OPS su Banco BPM al 20%"

Unicredit

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il Ceo di UniCredit,, in occasione della Goldman Sachs European Financial Conference 2025, aggiungendo "in qualche modo, in qualche forma, ciIl numero uno della Banca è tornato sulla, affermando che "crediamo di essere d'accordo sul contenuto, maper chiarire e avere ancora il tempo di presentare l'offerta". "E' una questione di definizione, non è una questione di contenuto - ha aggiunto Orcel -. Se la definizione è corretta, per me il Golden power è assolutamente accettabile".Entrando nel merito del, il manager ha affermato ", perché non è chiaro cosa intendono con la nostra uscita". Il manager ha poi ricordato che Unicredit ha "effettivamente cessato tutte le attività di prestito in Russia dal 2022" e ridotto la sua esposizione dell'85-90%. Restano 800 o 900 milioni di prestiti rimasti che "non è possibile accelerare più di così".Parlando più in generale di, Orcel ha affermato che ", non sono un obiettivo" e l'obiettivo è "".Quanto a, Orcel ha anticipato che. "Quando ci arriveremo, durante l'estate," ha aggiunto il Ceo di Unicredit, spiegando che sinora non è stata fatta un'offerta perché. "Non capisco questa storia dell'opacità, dell'ostilità", ha ammesso Orcel, ricordando "vorrei sottolineare che siamo stati l'unico istituto o investitore istituzionale invitato dal Ministero delle Finanze tedesco a partecipare alla vendita di una quota" e "durante l'intero processo, siamo stati in costante contatto con l'allora dirigenza della Commerzbank che era favorevole alla nostra mossa".