Xenia, Cristina Sgubin sostituisce Francesca Pace in CdA

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha, che ha rassegnato le proprie dimissioni, per l'intensificarsi degli impegni personali, in data 9 maggio 2025.Sgubin è. Attualmente è consigliere di amministrazione di primarie società, tra cui, Sace e. È Segretario Generale di Telespazio (società partecipata dae da). Ha esercitato a lungo la professione di avvocato in noti studi legali nazionali e internazionali, per poi intraprendere la carriera manageriale come general counsel in importanti realtà nazionali.Il nuovo amministratore resterà. Il consiglio ha anche provveduto all'integrazione del nuovo membro del Comitato Parti Correlate, nominando Cristina Sgubin, e come presidente Vanessa Sobrero.