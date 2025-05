Banca Profilo, Michele Centonze nominato presidente. Matteo Arpe torna in CdA

Banca Profilo

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, specializzata nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market, ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per due esercizi. Ilrisulta composto da: Michele Centonze, Gimede Gigante, Salvatore Tedesco, Maria Rita Scolaro, Francesca Colaiacovo, Paola Santarelli, Matteo Arpe, Giorgio Gabrielli, Ezilda Mariconda.I componenti del CdA sono stati tratti dall'pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP, titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della banca con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.Il board ha nominatoLa banca ha quindi "completato la piena e tempestiva ricomposizione dell'organo consiliare, in linea con le indicazioni della capogruppo e nel segno della continuità gestionale", sottolinea una nota.