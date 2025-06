Difesa, via libera Ue a jv Leonardo-Bae-Jaiec per caccia di sesta generazione

BAE Systems

(Teleborsa) -re fra la compagnia della difesa britannica, l'ente giapponese(Japan Aircraft Industrial Enhancement Co.) che rappresenta gli interessi dell'industria aerospaziale del Sol Levante e l'italiana, per il progetto Global Combat Air Programme, relativo a nuovi aerei daL'operazione riguarda principalmente aerei da combattimento polivalenti, cioè aerei militari progettati per diversi tipi di missioni. Il progetto, nato a fine 2022, è un progetto multinazionale che coinvolge Giappone, Italia, Regno Unito, per lo sviluppo di caccia multiruolo stealth, di sesta generazione, frutto dell'unione del progetto anglo-italiano "Tempest" e del progetto nipponico "F-X".I nuovi aerei da caccia andranno a- l'Aeronautica Militare italiana, la Koku Jieitai giapponese e la Royal Air Force del Regno Unito-, a partire dal 2035,in dotazione alle forze armate dell'Italia e del Regno Unito, ed ildell'aeronautica giapponese. I nuovi jet potranno poi anche essere esportati. La JV costituirà l'appaltatore principale e l'integratore dei principali sistemi destinati all'aeromobile.La Commissione ha esaminato l'impatto dell'operazione per la concorrenza, principalmente in relazione al mercato italiano sotto la giurisdizione dell'UE. Sulla base della sua indagine di mercato,che l'operazione notificata, data l'assenza di sovrapposizioni tra le attività delle società coinvolte, prevalentemente sul mercato italiano. La Commissione ha pertanto concluso che l'operazione proposta non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza nel mercaot unico e l'ha dunque autorizzata senza condizioni.