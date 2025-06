Banca Ifis, La Scogliera conferma supporto a OPAS su illimity

illimity bank

Banca Ifis

(Teleborsa) - La Scogliera conferma pienamente il proprio supporto all'OPAS lanciata dalla banca sue il razionale industriale "volto a creare valore ai presenti e futuri azionisti".La Scogliera, si legge in una nota, titolare del 50,64% del capitale sociale di, esprime attraverso il suo Amministratore Delegato, Ernesto Fürstenberg, e il padre Sebastien Fürstenberg, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di azionisti di controllo di La Scogliera, il proprio impegno all’Offerta, "ribadendo la, rappresentato al mercato, nel documento d’offerta, pubblicato il 9 maggio, e guidato da una logica industriale in grado di esprimere significative economie di scala e generare, a regime, sinergie complessive annue per 75 milioni lordi".La Scogliera, prosegue la nota, "auspica che l'adesione all'offerta da parte degli attuali soci di illimity sia sufficientemente ampia da consentire, nel più breve tempo possibile, l'avvio del processo di fusione tra le due entità che rappresenta, a giudizio della scrivente, una condizione essenziale affinché tutti gli stakeholders possano compiutamente beneficiare dell'integralità delle sinergie elencante nel documento di offerta".