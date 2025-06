Banca Ifis alza sotto-soglia per OPAS su illimity al 60%. Niente proroga del periodo

illimity Bank

Banca Ifis

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio () volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie dipromossa da, l'offerente hadi efficacia dell'offerta. In particolare, Banca Ifis si riserva quindi la facoltà di rinunciare alla soglia dell'offerta pari al 66,67% del capitale sociale di illimity (la condizione soglia minima) esclusivamente nel caso in cui il numero di azioni di illimity portate in adesione siadel capitale sociale di illimity (anziché al 45% più un'azione di illimity).L'offerente ritiene che il raggiungimento di una partecipazione in illimity pari almeno al 60% del capitale sociale consentirebbe di esprimere nell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'emittente undi illimity in Banca Ifis.Banca Ifis ha anche reso noto cheall'offerta. Pertanto, il periodo di adesione all'offerta terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 27 giugno 2025.