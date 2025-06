L’Ue taglia più gas del previsto e supera i target RePowerEu: riempimento scorte a gonfie vele

(Teleborsa) -ha già raggiunto e superatoprevisti sul gas e in vista del prossimo inverno il riempimento degli stoccaggi prosegue a gonfie vele.E' quanto si legge sull'agenzia di stampaspiegando chei a ridurre il consumo di gas da aprile 2024 a marzo 2025 di almeno il 15% rispetto al loro consumo annuale medio tra aprile 2017 e marzo 2022 (il periodo di riferimento). Ma secondo un’analisi dello Ieefa, l’obiettivo è stato superato, in quanto l’Unione europea ha frenato il% da aprile 2024 a marzo 2025 rispetto al periodo di riferimento e lo ha aumentato del 3,8% su base annua.Ovviamente si tratta dimentre la maggior parte degli Stati membri dell’UE ha superato l’obiettivo 2024-25, alcuni non ci sono riusciti. Grecia e Polonia, ad esempio, hanno aumentato il consumo.Secondo l’analisi dello Ieefa, comunque,da parte dell’Ue, nell’ambito della piena attuazione della transizione energetica e del recente Piano d’azione per l’energia accessibile – pari a un risparmio per l’UE di oltre 15 miliardi di metri cubi di gas all’anno, o a un’ulteriore riduzione della domanda di gas di 40-50 miliardi di metri cubi entro il 2027 – è pienamente possibile senza infrastrutture del gas aggiuntive o aumento delle importazioni: le politiche europee hanno contribuito infattiL’UE ha importatoil che è superiore alla domanda prevista di 233 miliardi di metri cubi entro il 2030 se 100 miliardi di metri cubi di gas verranno sostituiti nei prossimi sei anni, come indicato nella tabella di marcia REPowerEU. È anche superiore alla domanda di gas prevista dall’UE per il 2030 di 190 miliardi di metri cubi nello scenario REPowerEU in un recente rapporto sul mercato del GNL dell’Agenzia dell’UE per la cooperazione dei regolatori dell’energia.Intanto lenegli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas europei hanno superato il 49%, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE). Ciononostante, l’importazione di GNL da parte dei paesi dell’UE ha raggiunto un livello record a maggio. Secondo il GIE, il 2 giugno il gas immesso negli impianti UGS nei paesi dell’UE ammontava a 391 milioni di metri cubi (m3). Il prelievo è sceso a 17 milioni di metri cubi (m3).ammontano a 54 miliardi di metri cubi (m3), il 30% in meno rispetto all’anno precedente.ono attualmente pieni al 49,2% (10,81 punti percentuali in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni alla stessa data), rispetto al 70,4% dell’anno precedente. L’Italia è invece ben al di sopra della media europea avendo già raggiunto il 60,7% (i target Ue prevedono di raggiungere il 90% entro la fine dell’anno). Le importazioni di GNL in Europa hanno raggiunto il massimo storico a maggio (12,75 miliardi di metri cubi). Gli impianti di rigassificazione del gas liquefatto