Sugar tax, Assobibe: Nessun riferimento in CdM, cresce preoccupazione settore

(Teleborsa) - Nonostante l'impegno della maggioranza e contrariamente a quanto inizialmente apparso sui media e confermato da diversi esponenti del Governo nelle ultime settimane,"prende atto con amarezza che nella seduta del Consiglio dei Ministri prevista per oggi non ha trovato spazio alcun provvedimento di cancellazione o rinvio della 'Sugar tax'. Questo è ciò che si apprende dall’ordine del giorno che accompagna la convocazione del Consiglio dei Ministri odierno".Le imprese - si legge in una nota - sonoa scendere in piazza nei prossimi giorni stante il permanere di uno stallo che dura da fine 2024 nonostante gli impegni assunti in Parlamento.Dal momento che l’entrata in vigore è fissata al 1° luglio e in assenza di un intervento con immediata efficacia, tra pochi giorni le imprese dovranno avviare le fasi procedurali per la gestione di una tassa cheIl mondo delle imprese "per evitare avvitamenti burocratici previsti da una norma scritta dal Governo Conte II, in una Paese dove i consumi di bevande analcoliche (le uniche colpite) restano tra i più bassi d’Europa".