Bozza dl fisco, stop cumulo bonus per chi rientra in Italia

(Teleborsa) -per i ricercatori che rientrano dall'estero e per i neo-residenti. Lo prevede una norma contenuta in una bozza del decreto fisco atteso oggi inLa norma, all'articolo 6 della bozza, stabilisce che gli effetti dell'imposta sostitutiva dache trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia non siano "cumulabili" con gli incentiviE' infatti convocato per oggi, intorno alle 15.30 una nuova riunione delAll'ordine del giorno del Cdm, tra le altre cose, un decreto legge con "misure urgenti di sostegno a comparti produttivi" che dovrebbe contenere le annunciate misure per l'ex Ilva e anche la Cig per La Perla, e un decreto legge con"La richiesta - si legge in una nota - è motivata dalle numerose novità che sono state introdotte in materia fiscale, molte delle quali, ampiamente apprezzate dalle Organizzazioni, hanno tuttavia determinato ingenti interventi nelle procedure di liquidazione dei tributi". "Uno dei principali interventi - concludono gli artigiani - è frutto della complessa gestione del nuovo concordato preventivo biennale che ha subito modifiche, anche pochi giorni fa, per effetto del decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, varato dal Governo lo scorso 4 giugno. Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, valutate le difficoltà operative di rispettare il termine del 30 giugno da parte delle imprese che applicano gli Isa e per gli intermediari che sono chiamati ad assisterle, auspicano la proroga di un mese della scadenza"