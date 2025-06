Giappone, spese famiglie in calo ad aprile e sotto attese

(Teleborsa) - Nel mese di aprile 2025 iin Giappone si sono attestati a 325.717 yen,, dopo il +0,4% di marzo e controIl dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -0,1% (+4% in termini nominali) dal +2,1% precedente e contro il +1,5% atteso.Sempre ad aprile, la media mensile dei, si è attestata a 589.528 yen,significative in termini reali (+4,1% in termini nominali).