Recordati in pole nel FTSE MIB, assist da analisti

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche guadagna il 2,27% collocandosi in vetta al FTSE MIB.Le azioni trovano assist dagli analisti che hanno rivisto al rialzo il target price a 67 euro dai 65 indicati in precedenza. Il giudizio viene confermato a "Overweight".A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,35.