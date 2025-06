BPER: JP Morgan supera 10%, poi partecipazione potenziale scende al 9,7%

BPER

(Teleborsa) - JP Morgan Chase & CO, lo scorso 2 giugno, ha superato la soglia del 10% nel capitale di, salendo al 10,025%, per poi portare il giorno successivo (03/06/2025) la partecipazione complessiva potenziale nella banca italiana al 9,768%. E' quanto emerge dagli aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti.Nel dettaglio, la fotografia al 3 giugno è la seguente: 2,112% riferito a diritti di voto riferibili ad azioni, 1,801% partecipazione potenziale (obbligazioni convertibili e right to recall senza data di scadenza), 5,855% posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.