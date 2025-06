Pop Sondrio, BPER: bene riconoscimento congruità corrispettivo ma OPS crea valore

BPER Banca

(Teleborsa) -ha rilevato "con favore che il Consiglio di Amministrazione diha riconosciuto, sulla base delle fairness opinion fornite dai suoi advisor finanziari, la, in linea con quanto BPER ha sempre sostenuto e comunicato al mercato". È quanto si legge in una nota diffusa da BPER in cui ha specifica che si riserva "ulteriori precisazioni e repliche" a quanto affermato questa mattina dalla relazione presentata dal Cda di BP Sondrio che ha bocciato l'offerta pubblica di scambio promossa da BPER.Per quel che riguarda lee ladell’operazione, BPER ha ribadito che l’operazione "ha un forte, coerente con la strategia di rafforzamento del Gruppo nei territori di riferimento" e "crea un gruppo più forte e resiliente capace di supportare meglio i propri clienti (privati, famiglie e imprese) e i territori".BPER ha poi confermato che "intende valorizzare lee preservare ildove BP Sondrio è presente, in un'ottica di continuità e rispetto delle specificità locali e salvaguardando i, come comprovato da precedenti operazioni di M&A implementate dal Gruppo BPER".Inoltre l'istituto di credito emiliano "prevede che l’operazione sia accrescitiva sugli, anche grazie e non solo, alle sinergie industriali attese, sottolineando, infine, che "la combinazione rafforza la capacità di generaree distribuire, generando benefici sia per gli azionisti di BPER che per quelli di BP Sondrio".