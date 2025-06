Eventi e scadenze: settimana del 9 giugno 2025

Lunedì 09/06/2025

Pininfarina

Martedì 10/06/2025

Ratti

Mercoledì 11/06/2025

Gamestop

Gas Plus

Homizy

Sanlorenzo

Tmp Group

Giovedì 12/06/2025

AbitareIn

Adobe Systems

Pirelli

Predict

Tmp Group

Venerdì 13/06/2025

Simone

Sabato 14/06/2025

(Teleborsa) -- Firenze - Presentazione del rapporto annuale sul 2024 "L'economia della Toscana". Pubblicazione ore 11:00 e presentazione pubblica ore 15:30- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia08:30 -- FrecciaLounge, Stazione di Roma Termini - Presentazione della rassegna cinematografica Marateale 2025, che si terrà a bordo del treno Freccia, che viaggerà da Roma a Maratea. Tra gli altri, all'incontro interverranno, Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale Alta Velocità di Trenitalia, Nicola Timpone, Direttore del Festival Marateale e Antonella Caramia, Presidente Associazione Cinema Mediterraneo15:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Convegno "Valori della Persona e Valore di Marca – Risposte sostenibili alle istanze del presente", promosso da Centromarca in occasione del 60° anno di attività. Attesi più di trecento capi d'azienda e manager dell'industria del largo consumo e del suo indotto. Interventi, tra gli altri. di Francesco Mutti (Presidente di Centromarca) e Andrea Montanino (Chief economist e direttore Strategie settoriali e impatto di Cassa Depositi e Prestiti)16:00 -- Innovation Hub Banca Generali, Milano - Presentazione Osservatorio ECM AI "Analisi dell’AI nel panorama italiano: focus sulle PMI di Euronext e nell'ecosistema startup" di IRTOP Consulting e Banca Generali. Tra gli interventi, Maria Ameli (Head of Wealth Advisory, Banca Generali), Anna Lambiase (CEO IRTOP Consulting) e Giulio Centemero (membro della Commissione Finanze Camera dei Deputati)- Borsa di Sidney chiusa per festività- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Bilancio- Pubblica l'outlook sull'energia- Banca d'Italia, Filiale di Venezia - La conferenza è incentrata sul tema "Sovereign Bond Markets: Sailing in Calm and Stormy Waters". Tra i co-organizzatori figurano la Bank of Canada, la Deutsche Bundesbank, la Banca Centrale Europea, l'Imperial College/Brevan Howard Centre for Financial Analysis, il Leibniz Institute for Financial Research SAFE, la London Business School/AQR Asset Management Institute e il NYU Stern/Volatility and Risk Institute- Presentazione del rapporto annuale sul 2024 di: "L'economia del Friuli Venezia Giulia" e "L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano" (pubblicazione ore 11:00 e presentazione pubblica ore 16:00) e "L'economia della Basilicata" (pubblicazione ore 10:15 e presentazione pubblica ore 16:00)- BolognaFiere - 35esima edizione della principale fiera italiana dedicata a prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. All'apertura dei lavori partecipano, tra gli altri, Daniela Galeone, Ministero della Salute, Tommaso De Nicola, Direzione Centrale Prevenzione INAIL e Nicoletta Cornaggia, Coordinamento interregionale salute e sicurezza luoghi lavoro- Lussemburgo - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita ufficiale nel Granducato di Lussemburgo- Teatro Antico di Taormina - 71ª edizione del Festival, uno dei più rinomati festival cinematografici in Italia e in Europa, che richiama moltissimi registi, attori e appassionati di cinema, con anteprime, ospiti internazionali e una speciale dedica al mondo femminile. Il festival si articolerà in tre sezioni: Concorso Internazionale Lungometraggi, Fuori Concorso ed Eventi Speciali- Milano - La XXV edizione dell'evento annuale è promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari nella gestione dei rischi e nell'adozione di scelte organizzative più consapevoli. La XXIV edizione si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM09:30 -- Sede centrale della Corte dei conti, Roma - Saluti istituzionali del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, della Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, e del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. Tra gli interventi anche il Vice Presidente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, Vito Mormando10:00 -- Roma Convention Center La Nuvola - Evento annuale dedicato quest'anno a "I Commercialisti: una guida strategica per le sfide del Paese". Attesi 2000 partecipanti italiani e stranieri. Tra gli interventi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, de Nuccio, il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, i ministri Tajani, Nordio, Giorgetti, Foti e i Viceministri Leo e Sisto10:00 -- Four Seasons Hotel, Milano - Presentazione del Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Il Rapporto sarà presentato da Mario Breglia e Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei)10:45 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Marina Militare sarà a Genova per il ritorno della Nave Amerigo Vespucci11:00 -- Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, presenterà il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 202411:15 -- Palazzo del Ghiaccio, Milano - Evento annuale dedicato all'innovazione e ai nuovi trend del digitale. Durante l'incontro sarà presentata in anteprima Sofia, il Digital Human sviluppato dai Digital Labs di Mastercard. Il parterre di relatori prevede la partecipazione dei Ministri Alessandro Giuli e Andrea Abodi, oltre a urbanisti, intellettuali, rappresentanti del mondo delle imprese e associazioni civiche impegnate a promuovere il rilancio della città- Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve10:30 -- Auditorium di via della Conciliazione, Roma - Assemblea Generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia con la relazione del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, un videomessaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso10:30 -- Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, Roma - L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il suo annuale Rapporto sulla politica di bilancio. La presidente Lilia Cavallari svolgerà una sua relazione e a cui parteciperà il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti12:00 -- Conferenza stampa ufficiale al Salone d'Onore del CONI di Roma. In quest'occasione saranno annunciati i nuovi vincitori del Premio Fair Play Menarini 2025: grandi nomi dello sport internazionale che saranno i protagonisti delle serate del 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Sarà presente il Presidente del CONI Giovanni Malagò e verranno consegnati anche i trofei ai vincitori del Premio Fair Play Menarini "Giovani"16:30 -- Live media webinar di PIMCO. Marc Seidner, CIO Strategie non tradizionali di PIMCO, Richard Clarida, Consulente economico globale di PIMCO e Kimberley Stafford, Head of Global Product Strategy di PIMCO, illustreranno l'ultimo Secular Outlook sulle prospettive economiche globali a lungo termine di PIMCO e le implicazioni per gli investimenti per i prossimi 5 anni17:00 -- Tempio di Adriano (Piazza di Pietra), Roma - Evento organizzato dalla Fondazione Cortile dei Gentili in collaborazione con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Partecipano, tra gli altri, Card.Gianfranco Ravasi (Presidente emerito Pontificio Consiglio della Cultura e fondatore "Cortile dei Gentili"), Nicola Zaccheo (Presidente ART), Stefano Antonio Donnarumma (AD Ferrovie dello Stato), Luca Cordero di Montezemolo (Presidente Italo Treno), Rebecca Nazzaro (Direttrice Opera Romana Pellegrinaggi), Vincenzo Nunziata (Presidente ADR) e Antonio Turicchi (Presidente Autostrade per l'Italia)- Asta BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- BolognaFiere - 35esima edizione della principale fiera italiana dedicata a prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il parterre di relatori prevede la partecipazione dei Ministri Alessandro Giuli e Andrea Abodi, oltre a urbanisti, intellettuali, rappresentanti del mondo delle imprese e associazioni civiche impegnate a promuovere il rilancio della città- Catanzaro - Presentazione del rapporto annuale sul 2024 "L'economia della Calabria" (pubblicazione ore 11:30 e presentazione pubblica ore 15:30)- Roma - La Banca d'Italia organizza la sua prima "Research Conference on Monetary Policy" per affrontare tematiche di rilievo per la conduzione della politica monetaria. La conferenza riunirà economisti del mondo accademico e delle banche centrali08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l'audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Centro Convegni C.A. Ciampi, Roma - Evento organizzato dalla Banca d'Italia e dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) con gli interventi introduttivi di Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, e Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente della BEI10:00 -- Milano - Presentazione del rapporto annuale sul 2024 "L'economia della Lombardia"10:00 -- Lussemburgo - I ministri della Giustizia mirano a raggiungere orientamenti generali — posizioni degli Stati membri — su un regolamento in merito alla protezione degli adulti e su una direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza11:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi, il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo11:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - All'evento, che sarà occasione per fare il punto sulle proposte di Assoimmobiliare sul Piano Casa, interverranno, tra gli altri, il Ministro Matteo Salvini, i Sottosegretari di Stato, Lucia Albano e Federico Freni e il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni14:30 -- GSE, Roma - ENAV invita ad una giornata di confronto e approfondimento sul ruolo chiave dell'energia eolica. Il festival si articolerà in tre sezioni: Concorso Internazionale Lungometraggi, Fuori Concorso ed Eventi Speciali